S. MARINELLA - Il Circolo Fratelli d’Italia di Santa Marinella e Santa Severa, dopo aver lasciato sedimentare lo stupore e la sorpresa per la vicenda della sfiducia al sindaco Tidei, non si associa a quanti stanno gettando discredito sulla gestione della cosa pubblica in città. «Il circolo riconosce che, a seguito degli eventi indecorosi che di recente hanno caratterizzato il lavoro della giunta, non sussistono più i presupposti per un’azione amministrativa efficace, partecipata e coerente con i principi di corretto equilibrio tra gli organi dell’amministrazione - dice in una nota Fdi - ma, al contempo, rende merito alla giunta uscente di aver impostato e avviato importanti progetti per contribuire a un significativo sviluppo del territorio. Il terremoto politico che ha coinvolto la giunta Tidei ancorché essere una sconfitta per l’uomo, è anche una sconfitta per l’intera comunità che si vedrà amministrata in via provvisoria da un commissario fino alle prossime elezioni. Fratelli d’Italia di Santa Marinella, lungi dall’esultare per i fatti che hanno coinvolto il sindaco, afferma con forza la propria volontà di contribuire al buon governo della città, nel segno della trasparenza e della legalità. In tal senso, si chiederà quanto prima un incontro con la commissaria prefettizia, dott.ssa Toscano, per capire meglio il reale stato del Comune. A quanti ritengono che le dimissioni dei consiglieri di minoranza mettano a rischio quanto costruito e programmato per il futuro della città dalla giunta uscente, il coordinatore territoriale di Fratelli d’Italia Giampiero Rossanese, il direttivo del circolo e i tesserati del circolo rispondono che Fratelli d’Italia ha sempre improntato il proprio comportamento avendo presente il bene supremo di tutta la collettività».

