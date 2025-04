TOLFA - La Rocca, il simbolo più bello e più radicato nel cuore dei Tolfetani, si arricchisce di una nuova opportunità. Dopo l'installazione delle poesie che accompagnano l'ascesa al castello, dopo il sentiero che ruota intorno alla Rocca fino a scoprire l'orizzonte sulla capitale, dopo la trasformazione delle luci a LED, l'opera: "Lo sguardo dei Suoni" è finalmente conclusa.

Con l'arrivo della bella stagione sarà possibile salire alla Rocca, sedersi nello spazio del Belvedere e proiettare lo sguardo verso l'orizzonte con una dolcissima Musica che farà da sottofondo. Paesaggi mozzafiati dai colori cangianti incontrano la bellezza della musica per una esperienza che sa di Pace, Meraviglia e Scoperta. Vivere la Rocca da oggi significherà vivere una esperienza ancora più profonda e amena, in particolare in alcuni orari: alle 7, alle 11.30, alle 16 e alle ore 18.30. "Un altro tassello verso la valorizzazione del Borgo di Tolfa - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - Di paesaggi belli, ve ne sono a iosa. Tolfa ne è piena: con le sue colline lussureggianti, i suoi colori vividi, i pascoli liberi, un centro storico integro. Ma se c è una cosa che nel tempo abbiamo capito è che la Bellezza può diventare Sublime quando incontra l'Esperienza. E sedere alla Rocca, guardare l'orizzonte ammantarsi dei colori del tramonto e respirare Musica, assomiglia veramente ad una esperienza unica".

