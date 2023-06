CIVITAVECCHIA – Ben 11.518 ore di moto effettuate con le unità navali dipendenti, garantendo una costante presenza nei 363 Km di litorale laziale e nelle acque di competenza. Più di 530 ore di volo da parte dei due elicotteri AW139 che hanno assicurato il controllo dei territori di Lazio e Umbria e 2.794 missioni complessivamente effettuate permettendo la realizzazione di 2.468 controlli di polizia in mare e l’identificazione di 1.509 tra navi e imbarcazioni da diporto. Sono solo alcuni dei numeri che compongono il bilancio dell’attività del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia della Gdf, da gennaio a maggio scorsi.

Nel periodo di riferimento, diverse sono state le indagini delegate dalla magistratura ordinaria ai Reparti dipendenti dal Roan, negli ambiti della propria missione istituzionale.

LOTTA ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI ED AL CONTRASTO DEGLI ILLECITI NEI SETTORI DEL SOMMERSO DA LAVORO E DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

Il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia ha sviluppato, nel periodo in argomento, la sua attività nei 6 Piani operativi dedicati al contrasto agli illeciti in materia di evasione fiscale, sommerso da lavoro e della tutela della spesa pubblica, in coordinamento con i Reparti territoriali del Corpo.

Sul fronte dell’evasione fiscale, il Roan ha perfezionato un meccanismo di controllo sul fenomeno delle bandiere estere di comodo sulle imbarcazioni di proprietà di cittadini italiani, presenti od in transito, nei porti della nostra regione. Questi controlli hanno permesso l’individuazione di 45 imbarcazioni del valore complessivo di circa 7 milioni di euro, totalmente sconosciute al fisco in quanto non dichiarate dagli armatori aventi cittadinanza italiana.

Contro la piaga del lavoro irregolare e/o sommerso, sono stati effettuati 94 controlli sulle attività commerciali presenti sul litorale laziale che hanno portato alla scoperta di ben 29 lavoratori irregolari e 38 completamente in nero.

Importanti risultati sono stati realizzati nel comparto dei controlli sulla spesa pubblica proprio nell’ambito del monitoraggio dei soggetti percettori del “Redito di Cittadinanza”.

I militari del Roan, partendo dai controlli effettuati in mare, hanno incrociato le banche dati in uso al Corpo, per verificare la reale esistenza dei requisiti per accedere al suddetto sussidio ed hanno rilevato e sanzionato penalmente 7 soggetti, proprietari/utilizzatori di imbarcazioni da diporto, provvedendo alla segnalazione all’Inps territorialmente competente per la sospensione dell’erogazione del sussidio ed il recupero delle somme indebitamente ricevute. Nell’attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica nel settore dei finanziamenti comunitari a favore della «politica agricola comune e politica comune della pesca», sono stati controllati nr. 14 soggetti nei confronti dei quali sono state verificate somme concesse pari a € 1.386.000.

CONTROLLO DI POLIZIA ITTICA E MARITTIMA

Nei settori della polizia ittica e marittima nel periodo di riferimento sono stati effettuati 2.247 controlli, 458 soggetti sanzionati (importo sanzioni oltre € 600.000), per varie infrazioni alle leggi sulla nautica da diporto ed a quelle sulla pesca marittima. Nel periodo in esame, si è sviluppata una intensa attività di contrasto alla pesca illegale degli echinodermi (ricci di mare), fenomeno che arreca un danno ingente al commercio ed alla leale concorrenza della filiera ittica ed impatta, in maniera devastante, sul delicato equilibrio biologico dell’ecosistema marino. Importanti i numeri: 42.900 ricci di mare (che, grazie al tempestivo intervento, sono stati reimmessi nel loro ambiente naturale), 24 soggetti sanzionati amministrativamente per complessivi € 142.000.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO ED I SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA IN MARE

Gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia hanno assicurato la loro presenza nelle acque territoriali delle coste laziali con 23 unità navali e 2 mezzi aerei intervenendo, con il massimo impegno e professionalità, 24 ore su 24, su tutto il territorio di competenza, con la finalità di prevenire condotte illecite, garantire la sicurezza in mare e concorrere alla salvaguardia della vita umana (43 persone tratte in salvo). Il Nucleo Sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia ha partecipato, nello scorso inverno, alle operazioni di ricerca e soccorso nel territorio del Comune di Casamicciola (NA) nell’isola di Ischia a seguito del grave dissesto idrogeologico. Prosegue, nel periodo estivo, l’attività di vigilanza in mare espletata a favore della sicurezza del Presidente della Repubblica italiana, svolta nelle acque antistanti la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (RM).

CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Costante il monitoraggio del territorio con gli elicotteri AW139 della Sezione Aerea di Pratica di Mare. Durante una di queste missioni di volo, veniva avvistata una piantagione di canapa indiana su di un terreno del Comune di Aprilia. Immediatamente scattavano le indagini, in coordinamento con la Tenenza di Aprilia, che appuravano livelli di THC nettamente superiori al livello fissato per legge: si procedeva, pertanto, al sequestro ed alla distruzione di oltre 9.000 piante di canapa indiana (valore stimato 10 milioni di euro) ed all’arresto di un soggetto.

ATTIVITÀ A TUTELA DEL DEMANIO

Significativa l’attività eseguita per la tutela e la salvaguardia del complesso dei beni immobili della Pubblica Amministrazione: i 124 controlli eseguiti sulla destinazione in uso e gli atti amministrativi ad esso correlati hanno rivelato irregolarità su 213 soggetti, con 71 sanzioni amministrative per un valore di €. 54.627 e sequestro di beni per un valore complessivo di €1.240.000. Nello specifico settore, è stato riscontrato il mancato versamento di tributi per un valore di € 1.160.000; in un caso particolare, accertato sulle sponde del fiume Tevere, è stato evidenziato il mancato pagamento di canone demaniale per complessivi € 743.570 e di oltre € 90.000 di tributi locali.

TUTELA DELL’AMBIENTE, DELL’ECOSISTEMA E DELLA BIODIVERSITA’ MARINA

Tale attività si inserisce nel novero dei servizi posti in essere a tutela dell’ambiente in genere e, più in particolare, dell’ecosistema e della biodiversità marina. Il costante presidio degli spazi marini di competenza permette di assicurare, in tale settore, una decisa azione di prevenzione e contrasto agli illeciti che vengono perpetrati, nello scenario marittimo laziale, a danno dell’ecosistema marino. In tale ambito, in collaborazione con il personale medico-veterinario del Parco acquatico di Zoomarine e con la Rete Regionale TartaLazio, si è provveduto al rilascio, nello scorso mese di giugno, di un esemplare di tartaruga “caretta caretta” al largo delle coste di Anzio.

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ARCHEOLOGICO

La componente subacquea del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, con il suo Nucleo Sommozzatori, si è resa protagonista di importanti ritrovamenti di reperti archeologici, segno tangibile della sua attività per la tutela del patrimonio artistico archeologico sommerso. Il Roan è costantemente in contatto con le Soprintendenze del territorio per l’individuazione e la mappatura di siti archeologici ancora sconosciuti. Da segnalare, la scorsa estate, il ritrovamento, nelle acque dell’Isola di Ponza, antistanti alle cosiddette “grotte di pilato”, di lastre di terracotta di epoca romana. I reperti provengono probabilmente dall’imponente complesso architettonico che in epoca romana occupava, in splendida posizione, il lungo e stretto promontorio meridionale dell'isola denominato "punta della madonna". Sono in programma importanti interventi anche sui laghi della Regione Lazio, in collaborazione con le competenti Soprintendenze.

«Con l'arrivo dell'estate - conclude il Comandante del Roan Col. pil. t. ISSMI Camillo Passalacqua- intensificheremo l'attività di vigilanza su tutte le coste, con particolare riguardo all'arcipelago Pontino, per prevenire fenomeni di evasione fiscale e per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività dell'economia legale, a tutela dei contribuenti onesti e dei cittadini rispettosi della legge».