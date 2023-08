CIVITAVECCHIA – «Mi dispiace per quello che è successo ma sicuramente la colpa non è soltanto mia e le colpe andrebbero divise equamente. Io ho certamente reagito in maniera esagerata ma sono stato provocato». A dirlo è Simone Pagliarini, accusato di aver aggredito l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello nel corso di una riunione al Pincio. Perello ha riportato una doppia frattura al gomito e sarà operato lunedì presso l’ospedale San Paolo. Pagliarini rimane fermo sulle dichiarazioni rilasciate ieri e ribadisce come, nel parapiglia, l’assessore si sia fatto male «prendendo una sedia per lanciarla». Una discussione nata durante l’esposizione del progetto di restyling della piazza - progetto atteso da anni dagli operatori - con gli animi che avrebbero iniziato a scaldarsi quando il tecnico del Comune non ha saputo fornire le misure delle coperture. «Parlando in maniera tranquilla - ha raccontato Pagliarini - ho sottolineato quanto tutto fosse così assurdo e ricordato tutte le promesse fatte e non mantenute sentendomi rispondere “Che vuoi fare? Ribaltare il tavolino? Non ci fai paura” e ho le registrazioni. Mi assumo le mie responsabilità, la mia reazione è stata esagerata, figlia dell’esasperazione, ma non sono l’unico a dover chiedere scusa». Dal Pincio ieri era arrivata una nota in cui si parlava di una aggressione brutale ai danni dell’assessore ai Lavori pubblici. Perello ha preferito invece non rilasciare dichiarazioni lasciando la parola al suo avvocato Daniele Barbieri che ha ribadito come la denuncia sia partita d’ufficio essendo Perello nel pieno dell’esercizio delle sue attività amministrative, proprio all’interno del Comune, ed essendo i giorni di prognosi nel referto del pronto soccorso superiori a venti. «Vogliamo sottolineare soltanto una cosa - ha detto Barbieri - che sicuramente Perello non si è fatto male da solo». Del procedimento si stanno occupando i Carabinieri che ieri avrebbero già sentito Perello, a loro spetta il compito di ricostruire con chiarezza l’episodio. Una situazione particolarmente tesa ormai da parecchio tempo con il consiglio comunale aperto di metà maggio che non ha portato a molto. Diversi gli operatori del mercato che si domandano come mai non siano stati convocati tutti i mercatali al Pincio per parlare di un progetto così importante e da piazza XXIV Maggio chiedono un nuovo piano parcheggi e una maggiore attenzione. Intanto il consiglio comunale e la politica cittadini hanno espresso vicinanza e auguri di pronta guarigione all’assessore Perello.

