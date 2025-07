LADISPOLI – In balia delle onde dopo aver ingerito alcol. Dramma sfiorato sul tratto di costa nord in via Santa Severa grazie ai carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi che sono intervenuti sulla spiaggia libera per aiutare la donna, una 40enne di origini ucraine, in stato di alterazione psicofisica da probabile assunzione di alcol, risucchiata dalla corrente mentre si trovava a riva. I militari ladispolani sono riusciti a portarla sul bagnasciuga dove poi è intervenuto il personale sanitario del 118 con ambulanza e automedica. È stata trasportata presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Si tratta del terzo salvataggio avvenuto nel mese di luglio sul litorale di Ladispoli. Il primo ad opera di un bagnino sui torrini di avvistamento relativi al piano di sicurezza comunale. Il secondo di un pescatore che ha recuperato in acqua, a 700 metri dalla costa, un naufrago 50enne romano.

