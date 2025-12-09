TOLFA - Il 2025 segna per il Rione Rocca un anno straordinario, ricco di emozioni, risultati e conferme che non sono soltanto sportive ma anche umane e identitarie. Sabato 6 dicembre, nel complesso museale di Monselice in Veneto, si è svolta l8^ edizione del premio Miglior Cavaliere d’Italia, evento ideato e diretto da Roberto Parnetti, figura nazionale di riferimento nelle giostre equestri italiane. Un’occasione che richiama ogni anno cavalli e cavalieri selezionati da tutta la penisola e che ha visto il nome di Tolfa tra i protagonisti. Lo stesso fine settimana il Louise Ranch di Genazzano ha ospitato la 2^ edizione del Ranch Roping Golden Buckles, prestigiosa competizione della monta western affiliata alle federazioni Fitetrec-Ante e Fise. Anche qui il Rione Rocca ha fatto sentire la sua presenza con i cavalieri Christian Carloni, Riccardo Fracassa e Ivano Cimaroli. Nel 2021 quando la presidente del Rione Rocca, Veronica Vannicola, prese una decisione coraggiosa e visionaria: affidare la guida sportiva e morale della squadra al giovanissimo cavaliere Riccardo Fracassa. Non una scelta facile, allora, quando l’esperienza sembrava pesare più dell’intuizione. Tre anni dopo quella decisione è diventata una delle chiavi di volta del rione.

Fracassa ha rappresentato una generazione nuova, capace di crescere insieme ai ragazzi e di costruire un metodo fatto di ascolto, disciplina e spirito di squadra. Accanto a lui, l’esperienza dell’esperto cavaliere Ivano Cimaroli ha plasmato tecnicamente i giovani aspiranti butteri e giostranti, insegnando loro non solo l’arte equestre, ma anche quella responsabilità che si acquisisce in sella.Il 2024 è stato l’anno della svolta, quello in cui gli sforzi accumulati nei tre anni precedenti hanno trovato il loro sfogo naturale nei risultati concreti. A Tolfa, durante il Drappo dei Rioni, il Rione Rocca ha conquistato la vittoria con la squadra composta da Cristian Carloni, Andrea Fracassa, Luca Verbo, Aldo Di Giacinti, Giordano Riganelli e Fabio Bonaposta. Una vittoria sentita, voluta e arrivata proprio quando più serviva a confermare la bontà del percorso intrapreso. Grazie alla sensibilità di Roberto Parnetti, la vittoria del 2024 divenne anche una opportunità nazionale: per la prima volta i cavalieri del Rione Rocca poterono presentare la propria candidatura alla selezione nazionale del Miglior Cavaliere d’Italia, confrontandosi con nomi affermati provenienti da ogni regione.Il 2025 ha confermato e ampliato quel risultato. La squadra si è allargata, ha visto nuovi cavalieri inserirsi e altri crescere. Riccardo Fracassa, pur mantenendo il ruolo di capitano, ha compiuto un gesto raro e significativo per un giovane: ha fatto un passo indietro, concedendo spazio e responsabilità ai compagni. La vittoria del settimo Drappo dei Rioni ne è stata la prova. I cavalieri Cristian Carloni, Andrea Fracassa, Aldo Di Giacinti, Giordano Riganelli, Fabio Bonaposta e Luca Buzzi hanno portato di nuovo in alto i colori del rione.Anche il percorso nazionale ha riservato grandi soddisfazioni. La selezione dell’8^ edizione del Miglior Cavaliere d’Italia è stata più rigorosa che mai, voluta dal Ministero dello Sport. A rappresentare sia Tolfa che Soriano nel Cimino è stato il cavaliere Christian Carloni, salito sul podio ottenendo la medaglia di bronzo come Miglior Cavaliere d’Italia 2025, con due riconoscimenti aggiuntivi per la categoria del Binomio più vittorioso e per il cavallo più vincente. Alla Golden Buckles, la squadra composta da Ivano Cimaroli, Riccardo Fracassa e Stefano Zocchi ha conquistato la medaglia d’argento, con il titolo di miglior roper del giorno assegnato proprio a Riccardo Fracassa. Una conferma di valore umano e tecnico che premia sacrificio, concentrazione e talento.Significative e commoventi le parole con cui la presidente Veronica Vannicola ha commentato il percorso della squadra. Guardando indietro al 2021, ha sottolineato come allora la sua scelta fosse stata la più delicata della sua presidenza, ma oggi quella decisione si è dimostrata giusta. Non solo per i trofei e le medaglie, ma perché il rione ha costruito una generazione di cavalieri unita, concreta, determinata, capace di divertirsi e di crescere senza mai perdere il senso della squadra. Quest’anno ben 9 cavalieri si sono alternati tra le competizioni ufficiali rappresentando il rione in campo locale e nazionale: Ivano Cimaroli, Riccardo Fracassa, Andrea Fracassa, Luca Buzzi, Daniele Piermarini, Christian Carloni, Aldo Di Giacinti, Giordano Riganelli e Fabio Bonaposta.