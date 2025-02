NEPI - Ritrovate due bombe della seconda guerra mondiale al lago di Monterosi. Un episodio che ha destato preoccupazione è avvenuto il 29 gennaio scorso, quando i carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno segnalato alla prefettura di Viterbo il rinvenimento di due ordigni bellici inesplosi, risalenti con molta probabilità alla Seconda Guerra Mondiale. I residuati sono stati ritrovati in località Monte Pietraia, sulle rive del lago di Monterosi, un'area che ricade nel territorio del Comune di Nepi.

Secondo le ricostruzioni, le bombe sono state scoperte all’altezza del chilometro 41+950 della via Cassia. L’intera zona è stata immediatamente delimitata dalle forze dell'ordine per prevenire situazioni di pericolo, e l’accesso è stato interdetto a tutti, ad eccezione del personale specializzato che si occuperà della rimozione.

Il sindaco di Nepi, Franco Vita, ha emesso un'ordinanza per vietare l'ingresso nell’area fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica. La rimozione degli ordigni è prevista per i prossimi giorni, e l’amministrazione comunale sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione per garantire la sicurezza della cittadinanza.

