TARQUINIA - Si dicono entusiasti il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti e l’assessora Claudia Rossi per l’evento in programma domenica 9 marzo 2025 al Pianoro della Civita, all’Ara della Regina, con la Festa per il capodanno del Santuario Etrusco.

L’evento avrà inizio dalle ore 6 del mattino per vedere l’allineamento tra il sorgere del sole e il tempio, e proseguirà con altre iniziative alla biblioteca comunale.

Grande la soddisfazione del presidente Riglietti e dell’assessora alle Valorizzazioni archeologiche Claudia Rossi: «Abbiamo subito aderito a questo meraviglioso evento di carattere storico e culturale organizzato dal Comune di Tarquinia con l’Università degli Studi di Milano - commentano - Con il patrocinio dell’Università Agraria e in accordo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale. Un ringraziamento alla professoressa Giovanna Bagnasco dell’Università degli Studi di Milano».

