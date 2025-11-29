FIUMICINO - Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Fiumicino è stata approvata la legge regionale 12 del 30 luglio 2025, che introduce importanti novità per la rigenerazione urbana e lo snellimento della burocrazia in materia di pratiche edilizie e permessi.

«Con l’attuale delibera si va a limitare una serie di interventi in zone e quadranti più sensibili e di pregio del territorio, oltre a preservare le aree agricole e le zone a servizio – ha spegato l’assessore all’Edilizia, Angelo Caroccia. - La delibera dà piena attivazione alla nuova legge»

Le novità sostanziali della legge riguardano un intervento complessivo sul quadro legislativo vigente in materia di urbanistica e gestione del territorio, oltre alla semplificazione delle procedure di approvazione, comprese quelle dei piani attuativi. Sono modificate inoltre le norme chiave come quelle sulla rigenerazione urbana o sull’applicazione del “Salva Casa” nella Regione Lazio.

«Per favorire la semplificazione delle pratiche è stato introdotto un unico iter per VIA e VAS (Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica), unificando due procedimenti che in precedenza erano separati e spesso causa di sovrapposizioni e rallentamenti amministrativi. - spiega Caroccia -. La legge integra inoltre le disposizioni del Decreto Salva Casa, e rende più snelle le richieste di sanatoria edilizia, inclusi i contenziosi relativi a piccole difformità. Secondo la nuova normativa, si configura una variazione essenziale solo nel caso in cui l’incremento della superficie lorda o del volume complessivo dell’edificio superi il 15%».

«Una delle novità più rilevanti riguarda gli interventi su fabbricati seminterrati e sottotetti, per i quali viene reso più agevole la trasformazione della destinazione d’uso, anche nei centri storici, nel rispetto dei parametri previsti riguardanti, ad esempio, l’altezza e il rapporto aero-illuminante. - aggiunge l’assessore -. Rimane prioritario per noi continuare a sviluppare politiche edilizie ancora più sostenibili, che saranno maggiormente attenzionate grazie a questa nuova legge. Ringraziamo i consiglieri di Maggioranza della Regione Lazio e tutti i tecnici che hanno lavorato all’elaborazione della legge, destinata a supportare famiglie e imprenditori nella gestione di iter burocratici fino ad oggi estremamente complessi», conclude.