ALLUMIERE - Lo scorso 16 settembre ad Allumiere si è tenuta la "Giornata in ricordo di Odoardo Toti", medico, storico e fondatore del museo collinare e grande studioso della storia di Civitavecchia. In occasione del 67° anniversario della nascita del museo civico di Allumiere "A. Klitche de la Grange", il Comune di Allumiere in collaborazione con il "Mak" e la "Fondazione Odoardo Toti" ha dato vita a una giornata in cui è stato ricordato questo grande uomo che ha lasciato un segno indelebile e che è stato artefice di studi approfonditi, ha pubblicato numerosi libri e c'è da rilevare che nel 1960 venne nominato "ispettore onorario" alle Antichità di Allumiere, Tolfa e Santa Marinella. La mattinata è cominciata con i saluti e con un incontro presso il Museo Civico di Allumiere A Klitsche de la Grange per raccontare quanto fatto da Toti. Presenti alla giornata sono ststi il sindaco di Allumiere Luigi Landi, la direttrice del Museo Civico di Allumiere Luciana Giacopini, il presidente della Società Storica Civitavecchiese Enrico Ciancarini, lo storico-archeologo nonché membro della Fondazione Odoardo Toti, Glauco Stracci e la figlia di Odoardo Toti Luisella, presidente della Fondazione Odoardo Toti. A seguire è stata scoperta la bella targa apposta nel museo con l'intitolazione all'indimenticabile dottor Toti. La targa è stata finanziata dalla Fondazione Toti e i lavori di messa in opera invece sono stati eseguiti dal comune. All'incontro hanno preso la parola il sindaco Luigi Landi, la figlia del dottor Toti Luisella e la direttrice del museo Luciana Giacopini. Poi si è proceduto al taglio del nastro ed è stata inaugurata la sala 'Odoardo Toti': è stata scelta questa locazione in quanto in questo piano il dottor Toti ha passato molti anni della sua vita. Poi ha preso la parola Ciancarini che ha ricordato che l'ultima conferenza del dottor Toti è stata nel 2015 nell'Aula Nobile del Palazzo Camerale per il saggio che insieme hanno scritto su Vincenzo Scalabrini servendosi anche dell'archivio storico di Allumiere. Scalabrini è stato appaltatore dell'allume e fautore della nascita nel 1826 del Comune di Allumiere. Il dottor Stracci ha invece mostrato le foto soprattutto degli anni 50 dell'archivio Toti che mi ha donato, foto quindi del suo primo operato che ha fatto tramite l'associazione Klitche de la Grange da lui fondata.