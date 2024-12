CIVITAVECCHIA – Ancora un importante riconoscimento internazionale per l’ingegnere Jacopo Riccio, civitavecchiese classe 1991, attualmente Dottore di Ricerca alla facoltà di ingegneria dell’università di Nottingham, tra le migliori del Regno Unito. Dopo la “Migliore Tesi di Dottorato” nel 2023, ha di recente confermato la sua eccellenza in occasione della conferenza internazionale ECCE 2024 (Energy Conversion Congress and Expo) tenutasi ad ottobre a Phoenix in Arizona. L’ingegner Riccio, presente alla conferenza per la presentazione di 2 nuovi articoli scientifici, ha ritirato un premio durante il meeting annuale di una prestigiosa Commissione internazionale (Industrial Power Converter Committee IPCC), che nel periodo antecedente la conferenza, dopo aver esaminato e valutato oltre 200 articoli pubblicati sulla rivista scientifica internazionale “Transaction in Industry Application” (TIA), ha selezionato i migliori 10 articoli. La valutazione per il premio finale ha visto al primo posto l’articolo del team dell’università di Nottingham con Jacopo Riccio, il professor Pericle Zanchetta dell’università di Pavia ed altri quattro professori coautori dell’importante articolo dal titolo: “Direct Model Predictive Control of Reluctance Motor Drives” di cui l’ingegner Riccio è il primo autore. Nel consegnare il prestigioso riconoscimento la Commissione si è congratulata per l’importante apporto scientifico con l’intero team di Nottingnam.

