CERVETERI - Torna per la quinta estate consecutiva “Liberamente”, la spiaggia comunale gratuita e attrezzata per accogliere persone con disabilità motorie e i loro accompagnatori. Taglio del nastro venerdì 27 giugno. Sabato 28 la festa inaugurale. «Gli utenti troveranno come ogni anno servizi e attrezzature per una giornata al mare accessibile e sicura», ha detto il sindaco Elena Gubetti. La spiaggia “Liberamente” è dotata di sedie job e lettini dedicati per persone con disabilità motorie, docce e spogliatoi accessibili, personale formato e presente sul posto per garantire assistenza e supporto. «Qui chiunque, insieme ai propri accompagnatori, può trascorrere una giornata di mare in serenità e totale libertà».

«Durante tutta l’estate – ha concluso il sindaco – promuoveremo sulla spiaggia “Liberamente” momenti di incontro, eventi e iniziative aperte a tutti, perché diventi un luogo di reale incontro e integrazione, dove cittadini e visitatori possano vivere e condividere appieno la bellezza e la serenità del nostro mare».

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

L’accesso alla spiaggia è completamente gratuito e aperto a cittadini e turisti, residenti e non. Le prenotazioni sono aperte dalle 9 di giovedì 26 giugno. Il servizio sarà invece operativo dal pomeriggio di venerdì 27. Sabato 28 giugno alle 17:30 invece, taglio del nastro e festa di inaugurazione. Le prenotazioni (obbligatorie) si possono effettuare al numero 351 3580419 attivo dalle 9 di giovedì.

