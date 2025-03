ACQUAPENDENTE - Riaprirà al traffico domani la strada provinciale 41 di Trevinano, nel territorio comunale di San Casciano dei Bagni, dopo un importante intervento di messa in sicurezza resosi necessario a causa di un nuovo movimento franoso che aveva compromesso la viabilità. Ne dà notizia l’amministrazione comunale sugli account social ufficiali.

Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici e gli interventi di consolidamento, la strada sarà nuovamente percorribile, seppur con alcune limitazioni: il transito sarà infatti regolato a senso unico alternato e resterà in vigore il divieto di passaggio per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Per i veicoli che superano il limite di peso imposto, è stata individuata una viabilità alternativa: da San Casciano dei Bagni verso Trevinano (e viceversa): sarà necessario percorrere la SP 321 del Polacco in direzione SS2 Cassia – località Ponte a Rigo, quindi svoltare sulla SS2 Cassia in direzione Acquapendente, fino all’intersezione con la SP 51, che conduce a Trevinano e San Casciano. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e manutenzione della rete stradale locale, volto a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela delle infrastrutture viarie, fondamentali per i collegamenti tra i centri abitati del territorio.

