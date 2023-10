Nella mattinata di oggi il prefetto di Viterbo, Antonio Cananà, e il sindaco di Soriano nel Cimino, Roberto Camilli, hanno siglato l’accordo per l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Sant’Agostino, ubicata nel territorio cimino e di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

Con l’accordo, il Comune ha assunto l’impegno di eseguire i suddetti lavori in qualità di stazione appaltante, mentre il ministero dell’Interno si farà carico di coprire integralmente i costi dell’intervento ammontanti a 580mila euro.

Si tratta del quarto comune della provincia, dopo quelli di Bolsena, Farnese e Valentano, che fa ricorso alla nuova procedura semplificata predisposta dal ministero dell’Interno per accelerare la realizzazione delle opere di manutenzione, conservazione e restauro dei beni del Fondo Edifici di Culto, attraverso il coinvolgimento diretto e assolutamente prioritario delle amministrazioni comunali interessate.

Il prefetto Cananà, con l’occasione, oltre a manifestare soddisfazione per la stipula dell’accordo, ha espresso l’auspicio che anche le altre amministrazioni locali interessate vogliano far ricorso alle disponibilità finanziarie dello Stato, per la conservazione e la valorizzazione dei beni del Fondo Edifici di Culto presenti nei rispettivi territori comunali.

