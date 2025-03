ALLUMIERE - Il direttivo del Partito Democratico di Allumiere spiega le motivazioni dell'adesione al "Comitato Referendario per il Referendum su Lavoro e Cittadinanza".

Il segretario Aldo Frezza e gli altri membri della sezione locale del PD evidenziano: "Come ha detto lo storico Alessandro Barbero: 'Uno slogan dice: Il voto è la nostra rivolta. Significa che votare è ancora uno strumento di lotta'. Come PD di Allumiere, insieme ai rappresentanti di circolo del PD di Tolfa, abbiamo partecipato, con i rappresentanti di ANPI Allumiere, SNOQ Allumiere e del Circolo Berlinguer all'istituzione del comitato referendario su coordinamento della CGIL. Questo comitato è stato creato per sostenere il referendum su lavoro e cittadinanza, che si voterà l'8 e 9 giugno 2025. È importante lavorare insieme, perché questo referendum costituisce un'importante occasione per dare voce ai cittadini e per affrontare le sfide attuali legate al lavoro e alla cittadinanza. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questa importante iniziativa e a sostenere il comitato. Il punto di riferimento è la sede dello SPICGIL in piazza della Repubblica ed ha come referente Peppe Stefanini.

