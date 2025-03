CERVETERI – I Carabinieri della Stazione locale, a seguito di un'intensa attività investigativa, hanno denunciato un 21enne del posto per il reato di rapina aggravata.

I fatti risalgono alla sera del 15 febbraio 2025, quando la vittima, un 25enne anch'egli residente a Cerveteri, stava parcheggiando la propria autovettura e fu improvvisamente avvicinato da un giovane che, brandendo un coltello, lo minacciò e lo ferì superficialmente alla mano, sottraendogli uno zaino contenente effetti personali. Il 25enne riportò ferite giudicate guaribili in sette giorni.

L'attività investigativa dei Carabinieri, grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza e alla descrizione fornita dalla vittima, ha permesso di raccogliere elementi utili a confermare la responsabilità del giovane indagato.

Il 21enne, che non ha precedenti penali, è stato denunciato e successivamente sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l'indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.