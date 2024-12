CIVITAVECCHIA – Intervento attorno alle 16 fa da parte dei Vigili del fuoco che, chiamati dalla Polizia locale, sono intervenuti in via Principe Umberto, all’angolo con corso Centocelle, per un ramo pericolante. Gli uomini della 17A e della AS17 hanno provveduto quindi a tagliare il grosso ramo con l’ausilio di una motosega e a mettere in sicurezza la zona, mentre gli agenti della Polizia locale si occupavano della viabilità. Non si sono registrati feriti.