CIVITAVECCHIA – Paura poco fa in via Fontanatetta. A causa del forte vento, infatti, il ramo di un albero si è staccato colpendo una ragazza che, a bordo della propria moto, stava percorrendo la strada alberata.

Subito sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia locale ed il personale sanitario del 118: la ragazza è stata trasferita in ambulanza in ospedale, mentre gli uomini della Bonifazi hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.