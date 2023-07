CERVETERI – Un agente con contratto indeterminato e tre stagionali per affrontare il periodo estivo. Buone notizie per la sicurezza cittadina e per il corpo della Polizia locale di Cerveteri da sempre ridotto all’osso. I nuovi caschi bianchi sono già entrati in servizio. «L’Ufficio Risorse Umane – spiega Alessandro Gnazi, assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria e al Personale - ha ultimato gli iter burocratici e sono dunque divenute effettive le tre assunzioni che fino al 31 dicembre 2023 andranno a rinforzare l’organico della nostra Municipale, coordinata dalla comandante Cinzia Luchetti. A partire da mercoledì 7 luglio invece, entrerà invece in servizio un quarto agente, questo a tempo indeterminato». Nel dettaglio si tratta degli agenti Alessio Proietti, Cristian Falconi, Emanuele Biancu e Marco Angeloni. «Per la loro assunzione – prosegue Gnazi - si è ricorso alle graduatorie. A nome mio e della Giunta comunale, gli auguriamo buon lavoro». Per quanto riguarda i vigili urbani assunti a tempo determinato si tratta di un’unità in meno rispetto alla scorsa estate. «C’è da dire però – risponde l’assessore cerveterano - che abbiamo notevolmente allungato il loro periodo di permanenza all’interno dell’organico: anziché solamente tre mesi, saranno in servizio fino alla fine dell’anno, fino al 31 dicembre. Questo consentirà al comando di organizzare meglio il lavoro e di garantire una maggiore copertura nel territorio». Calcoli alla mano in città risulta in servizio un agente della Municipale praticamente ogni 2mila abitanti. Per le normative specifiche dovrebbero essere almeno il doppio.

