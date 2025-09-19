SANTA MARINELLA – E’ in programma per lunedì prossimo, l’assemblea pubblica aperta ai cittadini della zona Quartaccia, in merito al ricorso al Tar.

L’incontro si terrà alle 18 nella sala dell'ex ristorante Vecchia Aurelia e vedrà la partecipazione del sindaco Pietro Tidei e dell'avvocato Roberto Maria Izzo, per fare il punto della situazione sul ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale, contro la decisione della Regione di bloccare i piani di lottizzazione che riguardano il quartiere.

L'avvocato Izzo, legale di fiducia del Comune, ha recentemente comunicato che la discussione del ricorso è stata fissata per i primi di novembre.

Questo importante passo legale è stato intrapreso dall'amministrazione per tutelare i diritti dei proprietari di terreni della Quartaccia, una zona che, pur essendo compresa nel perimetro urbano dal 1976, è stata ingiustamente esclusa dalla possibilità di riqualificazione a causa di quelli che il Comune ritiene essere degli errori nel Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Durante l'assemblea, sarà possibile approfondire i dettagli del ricorso e capire le azioni intraprese per sbloccare una vicenda urbanistica che da anni impedisce a molti residenti di realizzare il sogno di costruire una propria abitazione.

La speranza è che il Tar riconosca le ragioni del Comune, permettendo così di riavviare l'iter amministrativo e portare benefici e nuovi servizi al quartiere. L'incontro rappresenta un'opportunità fondamentale per i cittadini di ricevere aggiornamenti direttamente dal sindaco e dall'avvocato Izzo, confrontandosi su una questione di vitale importanza per il futuro della zona Quartaccia.

