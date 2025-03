ARLENA DI CASTRO - Si è svolta con grande successo la festa organizzata dal Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro per celebrare la storica sentenza del consiglio di stato che ha definitivamente sancito la vittoria contro la realizzazione della discarica. Durante la serata sono intervenuti, il sindaco e il vicesindaco di Tuscania Fabio Bartolacci e Leopoldo Liberati, il sindaco di Tessennano Ermanno Nicolai, il consigliere comunale di Arlena di Castro Fabio Magno, gli avvocati Andrea Genovese e Gabriele Sabato. A tutte queste figure il comitato, ha rivolto un sentito ringraziamento per il supporto dimostrato in questa battaglia di civiltà. «Questa vittoria - commentano - rappresenta un punto di partenza per continuare a difendere il nostro territorio e per promuovere uno sviluppo sostenibile che rispetti la salute e la qualità della vita della nostra comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA