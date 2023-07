CERVETERI - Una settimana immersi nella natura de I Terzi con il gruppo comunale di Protezione civile, iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze residenti a Cerveteri di età compresa tra i 10 e i 13anni. Torna il campo scuola della Protezione civile comunale che coinvolgerà ragazzi tra i 10 e i 13 anni per una settimana, dalle 10 di lunedì 17 alle 18 di venerdì 21 luglio. «Per cinque giorni interi - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - volontari preparati e debitamente formati seguiranno i ragazzi nelle attività tipiche della Protezione civile. L'iniziativa è totalmente gratuita, per questo invito le famiglie ad iscrivere i propri figli». Per partecipare al campo scuola, i ragazzi dovranno portare con sé: uno zainetto, contenente effetti per l’igiene personale, indumenti intimi, accappatoio, asciugamani, costume da bagno, ciabate e un berrettino. Inoltre è richiesto di portare scarpe da ginnastica ed uno scarponcino da trekking. Tra le altre cose richieste, un materassino gonfiabile tipo campeggio, completo di pompa e sacco a pelo, 1 kway, felpa e torcia e prodotti antizanzare, come uno spray o una crema e una confezione da 12 bottigliette d’acqua da mezzo litro. Infine, i ragazzi dovranno portare con se una busta o un contenitore per posizionarvi poi i panni sporchi e utilizzati durante le giornate. I pasti saranno chiaramente garantiti dall’organizzazione del campo scuola di Protezione civile, che si avvarrà di apposito catering professionale. Non sarà ammesso l’utilizzo del telefonino, eccezion fatta per una piccola fascia oraria dopo cena. Per maggiori informazioni, rivolgersi al polo di Protezione civile comunale in via del Lavatore n.3 oppure chiamare il numero 0687165164. Termine ultimo per la presentazione della domanda, le 12 di venerdì 7 luglio.

