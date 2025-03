GRAFFIGNANO - A pochi mesi dall’affidamento, sono in corso con successo le attività tecniche propedeutiche all’intervento di bonifica del sito orfano del Pascolaro, nel comune di Graffignano, svolte dai tecnici della Sogesid, in collaborazione con l’amministrazione comunale. In particolare, «è stato completato il piano delle indagini ambientali per l’integrazione della caratterizzazione del sito e la pianificazione delle relative attività da svolgere», spiegano dall’amministrazione comunale.

Il sito, che risulta contaminato a causa dell’interramento di circa 20mila tonnellate di rifiuti tossici oltre vent’anni fa, sta finalmente affrontando il processo di risanamento. Grazie al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a 13 milioni di euro, l’intervento ha l’obiettivo di restituire sicurezza e vivibilità al territorio, ponendo fine a una lunga emergenza ambientale che ha pesato sulla zona per decenni.

Le attività in corso sono fondamentali per risolvere una problematica storica, tutelando la salute dei cittadini e dell’ambiente circostante, e segneranno una svolta importante per il futuro del comune di Graffignano e della provincia di Viterbo. L’intervento di bonifica, che si prevede potrà essere affidato tramite procedura di gara nei prossimi mesi, non solo contribuirà alla sicurezza ambientale, ma anche al rilancio del territorio, favorendo la sua riqualificazione e il suo recupero per un utilizzo futuro sicuro e sostenibile.

