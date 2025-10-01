CERVETERI – Luigi Bucchi, Salvatore Orsomando, Vilma Pavin, Lamberto Ramazzotti, Luca Piergentili, Gianluca Paolacci, Alessandro Fondate, Emanuele Vecchiotti, Alessio La Sorella, Laura Mundula e Federico Salamone, sono gli undici, come nel calcio, che sono scesi in campo per firmare la sfiducia contro il sindaco Elena Maria Gubetti. L'ufficialità è stata resa nota in queste ore e proprio per spiegare gli ultimi avvicendamenti si terrà una conferenza stampa al bar “Giardino” di Cerveteri, lunedì prossimo, davanti a cronisti e addetti ai lavori. Il coro è unanime, l'opposizione chiede al primo cittadino di abbandonare la poltrona, anche se la sfiducia, è bene precisarlo, non ha il numero legale. A tenere ben salda la maggioranza il consigliere Nicolò Accardo pronto al “salto della quaglia” nei mesi scorsi quando la situazione si stava rimettendo male per la squadra di governo di centrosinistra. «Siamo stanchi, l'amministrazione fatica ad andare avanti, arranca, è appesa a un filo – dicono all’unisono i consiglieri - . Noi vogliamo il bene della città. Diciamo che sarebbe un passo coraggioso che può soltanto avere la funzione di convincere quei consiglieri che non si stanno rendendo conto che la barca sta affondando». La prima crisi nel 2024 con la rottura poi sanata con Governo Civico e Cerveteri Democratica. Poi le ultime scosse al Granarone con Anno Zero e Città Futura. Il rimpasto, le diatribe, una situazione congelata in molti ambiti della macchina amministrativa, a discapito della popolazione. «Manca una programmazione – aggiungono i consiglieri di opposizione -, si va avanti a proclami, ad annunci da calcio mercato. Ci vogliono i fatti, ad oggi non si vede nulla, nemmeno uno stralcio di quello che è stato promesso in campagna elettorale. La città è in balia di tanti problemi, da Valcanneto a Sasso, in tutte le altre frazioni praticamente le istanze sono tante e irrisolte». Già nel prossimo consiglio comunale utile al Granarone l’opposizione si farà avanti con la sfiducia a caccia magari anche di nuovi alleati.

