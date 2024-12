MONTALTO - Disagi idrici contenuti a Montalto di Castro. A causa di una improvvisa rottura della dorsale dell’acquedotto, è stata sospesa la fornitura di acqua che ha interessato il quartiere case Enel, case popolari (piazza Vulci), zona Coop e via Volsini. I tecnici della società Talete hanno lavorato con rapidità per ripristinare il servizio entro la giornata. In breve tempo il guasto è stato riparato, riportando il normale approvvigionamento idrico.

