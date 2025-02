FIUMICINO - Un «probabile ordigno bellico» è stato rinvenuto sulla spiaggia di Passoscuro, a poca distanza dallo stabilimento “Amare Holi Beach”. La Guardia Costiera ha, infatti, emesso un’ordinanza di sicurezza balneare a seguito del ritrovamento di «un corpo tondeggiante semi-cilindrico metallico di non meglio identificata natura e contenuto». L’ordinanza n. 08/2025, che ha «decorenza immediata» ed è valida fino ad «avvenuta eliminazione della situazione di pericolo», riguarda la zona di mare/litoranea dal «diametro di 100 metri, con centro sul punto di coordinate (lat. 41°53.88' N - long. 012°09.52')»

Il corpo cilindrico, individuato dal personale militare dell’Ufficio Locale marittimo di Fregene, era a circa 45 metri dalla battigia e a circa 30 metri a Nord dello stabilimento balneare.

Nell’ordinanza viene spiegata come si necessaria la «messa in sicurezza dei luoghi e l’impartire preliminari disposizioni per prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia delle vite umana in mare e della pubblica incolumità in genere», nonché quella di «operare un ulteriore approfondimento tecnico a cura degli organi competenti sull’esatta natura del ritrovamento, qualora a connotazione bellica».

Vengono poi spiegati quale sono i divieti: è vietato «avvicinarsi (o fermarsi) all’area interdetta; navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che a uso professionale; praticare la balneazione; effettuare attività di immersione di qualsiasi tipologia; svolgere attività di pesca con qualunque tecnica; svolgere ulteriore attività marittima- costiera in genere; effettuare qualunque tipo di attività dalla quale possa derivare pericolo per la pubblica incolumità».