TARQUINIA - Nasce il premio “Cavalli Alati – Sulle ali dello sport”. Promosso dalla Pro loco Tarquinia, in collaborazione con il Gruppo provinciale AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) di Viterbo e con il patrocinio del Comune di Tarquinia, il riconoscimento celebra le eccellenze italiane che, attraverso il loro impegno, promuovono i valori fondamentali dello sport, in modo particolare il rispetto delle regole e l'importanza dell’aggregazione sociale.

La premiazione si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, lunedì 10 marzo alle 18,30. La cerimonia si svolgerà come una tavola rotonda moderata dal giornalista della Rai e telecronista delle partite della nazionale italiana di calcio Alberto Rimedio, a cui interverranno esponenti nazionali e regionali delle diverse categorie sportive, tra cui rappresentanti delle Federazioni, degli arbitri e degli allenatori.

Il riconoscimento, una riproduzione dei celebri “Cavalli Alati” conservati a palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia, sarà consegnato a Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti; Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri; Giuseppe Martucci, coordinatore attività squadre nazionali del Club Italia; Corrado Maida, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio – Regione Lazio; Vincenzo Calzolari, consigliere del Comitato regionale Lazio; Tiziano Monti, campione tarquiniese di handbike.

“L'evento sottolinea l'importanza dello sport come strumento di crescita e formazione, specialmente per i giovani – sottolineano dalla Pro loco Tarquinia -. La partecipazione alla cerimonia sarà un’occasione per sottolineare la valenza dei valori dello sport in un contesto di confronto e solidarietà. Arriveranno a Tarquinia personaggi di primo piano del mondo del calcio e del mondo del giornalismo sportivo. Per la Pro Loco Tarquinia è motivo di vanto essere riusciti ad organizzare un evento di tale livello in chiusura del mandato quadriennale, per la città è un grande onore ospitare i vertici nazionali dello sport più amato in Italia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è gratuito”.

