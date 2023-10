MONTEFIASCONE – Nei giorni scorsi, presso il ristorante da Dante, l’Avis ha voluto creare un momento conviviale all’insegna della gratitudine rivolta a chi, nel 2022, ha effettuato la sua prima donazione di sangue.

Entrare nel mondo del volontariato non è un gesto ovvio e per questo è nata la voglia da parte del direttivo di rendere speciale questo momento a tutti i nuovi donatori dello scorso anno.

A partecipare, infatti, sono stati sia i giovani che grazie alla collaborazione con l’I.I.S.S. Carlo Alberto dalla Chiesa appena maggiorenni hanno scelto la donazione che a tutti coloro che pur avendo superato la maggiore età da tempo, hanno deciso di avvicinarsi al mondo del volontariato proprio lo scorso anno. «La cena è stata un modo per conoscersi, condividere le proprie esperienze con gli altri e donare quale piccolo omaggio ai giovani diciottenni del 2022 una medaglietta con il proprio gruppo sanguigno, nel ricordo di questa esperienza», fanno sapere dalla sezione locale..

Come per la festa sociale, «l’Avis vuole rendere annuale questo appuntamento perché c’è sempre una prima volta e non è mai troppo tardi per un gesto di solidarietà», conclude l’Avis.

