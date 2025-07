TARQUNIA – Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con “Le Spiagge della Salute”, il nuovo evento itinerante, dedicato alla prevenzione e al movimento, che nella giornata di domenica farà tappa a Tarquinia.

La manifestazione, promossa da Asc, Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato italiano balneari (Sib) e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si pone l’obiettivo di valorizzare l’estate - sinonimo di libertà, gioia di vivere e relax – come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale. “Le Spiagge della Salute” toccherà dunque otto località balneari italiane, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

A Tarquinia l’appuntamento è per domenica 27 luglio dalle 9,30 alle 19 al Tibidabo beach. In prossimità del Tibidabo Beach sarà attivo il truck della salute, con due sportelli, nei quali opereranno qualificati professionisti: lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione italiana psicologi (Fip), mira a fornire una risposta al significativo incremento dei disturbi di natura psicologica.

Un trend certificato dall’Oms, che ha rivelato come, durante il primo anno di pandemia Covid-19, i casi di depressione e ansia siano aumentati del 25%, colpendo soprattutto i più giovani e di riflesso le loro famiglie. Lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), punta invece a prevenire i danni a lungo termine causati, soprattutto in estate, dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle. Un fenomeno sempre più diffuso, che merita di essere approfondito anche nei suoi risvolti e nelle sue implicazioni di natura psicologica.

In spiaggia, a pochi passi dal truck, il personale specializzato, aderente alla rete Asc, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: nella tappa di Tarquinia spazio ad acquagym, sup, zumba, beach volley, karate e animazione per bambini. Inoltre, grazie alle collaborazioni con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia e con la Società italiana cani Salvataggio (Sics), saranno fornite informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

Cecilia Morandini, consigliera nazionale di Asc e Coni in proposito spiega: «La nostra attività non si ferma mai e approfittiamo del periodo in cui le persone affollano le spiagge per raggiungerle con un messaggio di promozione sportiva e di cura della salute fisica e mentale - dice - I consulti con i nostri dermatologi e i nostri psicologi saranno l’occasione, soprattutto per i giovani, per approcciare concretamente la cultura della prevenzione. Sarà anche un modo, per il nostro ente, di dare concreta attuazione alle politiche delineate dal Ministro della Salute, che ha sottolineato a più riprese, anche di recente, come la cultura della prevenzione sia essenziale per sostenere l’efficacia e l’economicità del servizio sanitario».

«I balneari italiani sono da sempre sensibili alle tematiche del benessere e della salute - aggiunge Antonio Capacchione, presidente nazionale di Sib Confcommercio - tanto è vero che i nostri stabilimenti, storicamente, sorsero per esigenze di tipo salutistico e nell’Ottocento svolsero una importante funzione contro la tubercolosi. Va poi sottolineato che di fronte all’avanzare di mali invisibili, che minacciano la psiche e che molto spesso derivano da isolamento e solitudine, le nostre spiagge rappresentano un importante presidio per la salvaguardia della salute: mentre le piazze delle città si svuotano, infatti, gli stabilimenti balneari, che in Italia presentano spesso una gestione a carattere familiare e puntano sulla qualità dei rapporti umani, continuano ad essere luoghi di ritrovo e socializzazione».

Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute infine osserva: «Iniziative come questa dimostrano quanto è importante portare la prevenzione vicino al cittadino, rendendola facilmente accessibile. Promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare alla salute della pelle, soprattutto nel periodo estivo, è fondamentale per rafforzare una cultura della prevenzione diffusa e consapevole. Bene che, accanto alla prevenzione fisica, venga valorizzata anche la cura del benessere psicologico, riconoscendo il ruolo centrale che questo svolge per una tutela efficace e completa della salute».

Le 8 tappe sono: Pescara (Stabilimento San Marco – 6 luglio); Cesenatico (Bagno Conti – 13 luglio); Margherita di Savoia (Lido Apulia – 20 luglio); Tarquinia (Tibidabo Beach – 27 luglio); Palermo (Spiaggia di Mondello – 1/2/3 agosto); Cecina (Bagno Ippocampo – 3 agosto); Chioggia (Centro Astoria - 24 agosto); Locri (TBA - 31 agosto).

“Le Spiagge della Salute” è un evento promosso da Asc, Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato italiano balneari (Sib), con i patrocini del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Società Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (Adi), con il contributo scientifico della Federazione italiana psicologi (Fip) e dell’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi). Partner dell’edizione 2025 è il Gruppo San Donato.

