BASSANO IN TEVERINA - E’ stata ufficialmente firmata, nella sala consiliare del Comune, la convenzione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Prevenzione e Salute aps. Alla presenza del sindaco Alessandro Romoli e dell’assessore con delega alla sanità Samantha Pompili, l’accordo segna un importante passo avanti nell’offerta di servizi sanitari e socio-sanitari alla cittadinanza. Grazie a questa convenzione, l’associazione metterà a disposizione personale infermieristico per supportare il medico di base, offrendo prestazioni essenziali come la somministrazione di farmaci, medicazioni, bendaggi e la rimozione di punti di sutura. Il servizio sarà garantito un giorno a settimana presso l’ambulatorio comunale, in concomitanza con l’orario del medico di base. «L’obiettivo di questa collaborazione è quello di potenziare i servizi sanitari locali, offrendo un supporto concreto ai cittadini e facilitando l’accesso a cure essenziali senza la necessità di spostamenti», ha dichiarato il sindaco Alessandro Romoli.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla sanità Samantha Pompili: «Questa convenzione rappresenta un’opportunità preziosa per il nostro territorio. Rafforzare l’assistenza sanitaria di base significa migliorare la qualità della vita della nostra comunità, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione».

