TOLFA - "Il 6 marzo avrò l'onore di essere una delle premiate al Premio "DivinamenteDonnna" per la Narrativa a Tema". Ad esprimersi così la poliedrica e pluripremiara artista di Tolfa, Eugenia Serafini. A premiare l'eccezionale artista sarà premiata da Regina Resta (poeta e scrittrice Presidente di Giuria) il giornalista Goffredo Palmerini. Il Premio si svolge in una sede di grande prestigio: la Sala Zuccari del Senato, Palazzo Giustiniani, Roma, il 6 Marzo 2025. La Serafini sarà premiata per il mio impegno pluridecennale a difesa delle Donne e dei bambini e dei diritti civili delle persone, soprattutto le più deboli, sia personalmente che come fondatrice insieme al prof. Nicolò Giuseppe Brancato, dell'Accademia in DEuropa di Studi Superiori ARTECOM-onlus. Eugenia Serafini riceverà il Premio Internazionale d'Eccellenza per la Narrativa a tema "DivinamenteDonnna" per il racconto "Addio a Desirée. Angelo senza ali" con la motivazione: "La sua dedizione, il suo impegno e il suo straordinario contributo sono stati riconosciuti e celebrati dalla nostra giuria. Il Premio Divinamente Donna è un tributo alle donne straordinarie come lei, che incarnano la forza, la resilienza e il coraggio nelle loro azioni quotidiane. Siamo profondamente ispirati dalla sua opera e dal suo impatto positivo sulle persone che la circondano". La premiazione avverrà Il 6 marzo prossimo alle ore 14 nella Sala Zuccari Del Senato Del Palazzo Giustiniani, Roma. L'evento sarà una occasione per celebrare il suo successo e mettere in evidenza il suo straordinario contributo alla società". Orgogliosa e felice Eugenia Serafini: Sono profondamente commossa per questo ulteriore riconoscimento che mi viene attribuito per la Narrativa a Tema, con il racconto: "Addio Desirée. Angelo senza ali", dedicato alla giovanissima Desirée Mariottini vittima innocente a Roma: drogata, stuprata e uccisa barbaramente. Nel suo ricordo e nel mio impegno contro ogni sopruso affinché gli adolescenti ritrovino e riscattino nel suo sacrificio la gioia di una vita vissuta nella bellezza del rispetto dei sentimenti e dei valori veri". L’associazione VerbumLandiArt APS organizzatrice dell'evento, fondata da Regina Resta è fortemente impegnata a valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico italiano. La cultura, l’arte, la letteratura e l’informazione sono la prelazione strategica del futuro per un Paese come l’Italia sempre più consapevole della propria storia, della propria identità aperta al dialogo con altre culture, dello straordinario patrimonio d’arte di cui è custode.

©RIPRODUZIONE RISERVATA