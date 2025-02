BASSANO IN TEVERINA è stato premiato come “Comune riciclone” in occasione dell’edizione locale dell’Ecoforum del Lazio, organizzato da Legambiente e dedicato alle province di Rieti e Viterbo.

L’evento si è svolto nella giornata di mercoledì nella sala consiliare del palazzo della provincia di Rieti e ha visto la partecipazione del consigliere comunale con delega all’Ambiente e all’ecologia, Daniele Venditti.

Durante la manifestazione sono stati premiati i comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, riconoscendo il loro impegno nella gestione dei rifiuti. Secondo i dati aggiornati, la provincia di Viterbo ha raggiunto una media del 66,3%, con un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente, e Bassano in Teverina si attesta su questo livello, rientrando tra i comuni premiati. «Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento, che è il risultato dell’impegno quotidiano dei cittadini, delle attività commerciali e degli operatori ecologici – ha dichiarato il consigliere Venditti -. Questo premio non deve essere visto come un traguardo definitivo, ma come un incentivo a fare ancora meglio. Dobbiamo continuare a migliorare il nostro sistema di gestione dei rifiuti, rafforzando le buone pratiche e sensibilizzando tutta la comunità sull’importanza della raccolta differenziata», ha concluso Venditti. Nella Tuscia, anche Acquapendente si conferma ancora una volta tra i migliori comuni della regione per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le buone pratiche all’insegna della sostenibilità e della tutela ambientale. Alla nona edizione dell’Ecoforum Lazio, quello di Acquapendente è stato annoverato di nuovo tra i comuni “ricicloni”, un riconoscimento che testimonia l’intenso lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale negli ultimi anni. Alla consegna dell’attestato hanno partecipato la sindaca Alessandra Terrosi e l’assessore all’ambiente Glauco Clementucci.

Nel 2023, anno a cui si riferiscono i dati dell’Ecoforum Lazio 2024, nel comune di Acquapendente si è registrata una raccolta differenziata al 78,5%, tra le più alte della provincia di Viterbo, migliorando il risultato del 77,9% relativo all’anno precedente. L’amministrazione comunale ricorda inoltre che l’impegno verso la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e la corretta gestione dei rifiuti non si è mai fermato, a vantaggio dei cittadini.

In particolare, si sottolineano l’avanzamento del progetto di riqualificazione dell’isola ecologica tramite fondi Pnrr, l’organizzazione di giornate ecologiche per la pulizia delle campagne con il coinvolgimento dei giovani, l’introduzione dell’albo dei compostori e soprattutto le politiche di contenimento dei costi della Tari, mai aumentati negli ultimi tre anni, grazie anche alle risorse (circa 90.000 euro) recuperate dagli accertamenti per omessa o infedele dichiarazione (condotti dal Comune e obbigatori per legge) e destinate in parte alla sterilizzazione dell’aumento massimo del 9,6% delle tariffe previsto da Arera (Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente), allargando così la base dei contribuenti secondo il principio “pagare tutti, pagare meno”. «Essere nuovamente tra i comuni ‘ricicloni’ del Lazio – commenta la sindaca Terrosi – è un risultato straordinario di cui siamo orgogliosi. Ringraziamo i cittadini di Acquapendente che, con il loro senso civico e l’impegno quotidiano nella raccolta differenziata dei rifiuti dimostrano di avere a cuore il futuro della nostra città e del territorio, l’impresa affidataria del servizio e i dipendenti comunali. È un riconoscimento che ci sprona a fare sempre meglio, a investire in nuove tecnologie e progetti per migliorare ulteriormente le performance ambientali del nostro Comune. La sostenibilità è una priorità di questa amministrazione e continueremo a lavorare con sempre maggiore impegno in questa direzione».

«Abbiamo investito molto – aggiunge l’assessore Clementucci – nella sensibilizzazione e nell’educazione ambientale attraverso varie iniziative, che hanno visto tra l’altro la partecipazione delle scuole, e continuiamo a raccoglierne i frutti. Proseguiremo a promuovere iniziative per incentivare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti, con l’obiettivo di rendere sempre più Acquapendente un modello di comune virtuoso nella tutela dell’ambiente in cui viviamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA