SANTA MARINELLA – Nei giorni scorsi i rappresentanti della lista Il Paese che Vorrei chiedeva lumi sul modus operandi per le potature degli alberi. La risposta al gruppo civico arriva immediata. “In seguito alle segnalazioni del gruppo Il Paese che vorrei, rappresentato in consiglio comunale da Clelia Di Liello, riguardante le modalità di potatura del verde pubblico – si legge in una nota dell’ufficio comunicazione - il sindaco Pietro Tidei ha richiesto, in una lettera, chiarimenti alla Società Multiservizi, incaricata della manutenzione del verde cittadino. Il sindaco Tidei ha espresso al presidente della sms la sua preoccupazione per la salute degli alberi e la necessità di un approccio rispettoso dell'ambiente, chiedendo se le tecniche adottate, siano conformi al decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 marzo 2020, che vieta la capitozzatura e altre potature drastiche”. “Sottolineato l’importanza e la priorità di garantire la sicurezza dei cittadini - ha commentato Tidei - assicurando la pubblica incolumità, ma dobbiamo preservare la vitalità degli alberi e l'equilibrio dell'ecosistema urbano. Ho chiesto se la Società Multiservizi dispone delle attrezzature e delle risorse umane adeguate per eseguire potature moderne e rispettose dell'ambiente”. Il sindaco Tidei ha infine auspicato un approccio responsabile e aperto al dialogo, ma anche l'impegno da parte di tutti di garantire la corretta gestione del verde pubblico e la tutela dell'ambiente che, di recente, ha segnato un punto importante, con l’inizio della piantumazione di 4.200 mandorli in territorio comunale, da parte di una impresa in gran parte al femminile con una iniziativa che ha definito sia altamente produttiva e sostenibile”.

