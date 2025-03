FIUMICINO - Lavori in corso tra dragaggio, pulizia e sopralluoghi per migliorare la sicurezza e la fruibilità

Il Porto Canale di Fiumicino è al centro di un’importante opera di riqualificazione che coinvolge diversi aspetti della sua gestione e fruibilità. La Capitaneria di Porto di Roma, con un impegno costante in materia di sicurezza e funzionalità, sta portando avanti un’azione di ampio respiro per garantire un migliore utilizzo delle aree portuali.

Sono in fase di conclusione i lavori di dragaggio manutentivo del Canale e della Darsena, intervento fondamentale per migliorare l’accessibilità e favorire le attività degli operatori portuali. Parallelamente, si sono concluse anche le operazioni di pulizia straordinaria lungo le banchine meridionali, in direzione del Ponte 2 Giugno, un’area già oggetto di attenzione da parte della stampa per le condizioni di degrado.

La Capitaneria di Porto ha espresso un pubblico ringraziamento alle istituzioni che si sono impegnate per migliorare la funzionalità del porto, con un riconoscimento particolare all’Autorità di Sistema Portuale e al Comune di Fiumicino. Un apprezzamento è stato rivolto anche agli operatori che hanno collaborato attivamente, con un invito a tutti gli utenti a partecipare in maniera responsabile alla gestione e al decoro dello scalo.

Nel frattempo, è in corso una campagna di sopralluoghi congiunti tra la Capitaneria e l’Autorità di Sistema Portuale, in particolare nell’area nord del porto, dove si stanno valutando nuove soluzioni per migliorare la circolazione e la gestione degli spazi. Gli interventi previsti puntano a razionalizzare la distribuzione delle aree e a garantire una manutenzione costante delle infrastrutture.

L’obiettivo complessivo è quello di rendere il Porto Canale di Fiumicino sempre più sicuro, accessibile ed efficiente, in linea con la crescita e l’ammodernamento che coinvolge anche il nuovo porto commerciale in costruzione.