Durante il lungo ponte di Ferragosto sono stati molteplici i servizi sul territorio dei carabinieri facenti capo al Comando provinciale, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi criminosi, «anche in considerazione dei tanti turisti giunti nella Tuscia», sottolineano i militari. «Compagnie e stazioni - spiegano - hanno posto in essere quotidianamente centinaia di pattuglie con il compito di vigilare i centri abitati, le località balneari e le strade di comunicazione in concomitanza anche con le numerose sagre ed eventi che si sono svolti in tutta la provincia». Il bilancio è di quasi un migliaio di veicoli controllati e più di 1.200 persone identificate, anche con l’ausilio di unità specializzate dell’Arma, in special modo i servizi svolti con l’ausilio di Gipsy, una unità cinofila del Nucleo carabinieri di Santa Maria di Galeria. Sul fronte degli incidenti, sono stati tredici, in totale, quelli in cui gli uomini dell’Arma sono intervenuti, alcuni anche con gravi conseguenze. «Cinque le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, in alcuni casi a seguito dei rilievi svolti sugli incidenti». «Tristemente - rilevano i carabinieri - bisogna constatare che la condotta di guidare sotto effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti viene ancora gravemente sottovalutata e sempre più spesso i militari sono impegnati ad intervenire in incidenti causati proprio dall’abuso di alcool e sostanze». Nello specifico, i militari rendono noto che i militari dell’Aliquota Radiomobile di Tuscania sono intervenuti per un incidente autonomo avvenuto sulla Tuscanese, nel quale un 64enne della zona, disoccupato, ha perso il controllo della propria autovettura, una Fiat Punto, rimanendo ferito in modo non grave, insieme al passeggero. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati con ambulanza presso l’ospedale Belcolle. In questo caso «il conducente è risultato positivo ad alcool e cocaina». Sulla SR312 Castrense, a Valentano, i carabinieri hanno controllato un 19enne, romano, segnalandolo alla Prefettura di Viterbo, poiché sorpreso dell’hashish occultato nel pacchetto di sigarette.

A Capranica, invece, i militari nel pomeriggio del giorno di Ferragosto hanno proceduto al controllo di un giovane straniero di 20 anni, pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, il quale per sottrarsi all’accertamento di polizia ha sferrato un pugno al volto del carabiniere, dandosi alla fuga per le vie del paese. Il giovane è stato però immediatamente rintracciato dagli stessi militari nella sua abitazione di Capranica, anche con l’ausilio della pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Ronciglione, e tratto conseguentemente in arresto.

A Civita Castellana i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 55enne cittadino di origini romene, in quanto responsabile di un incidente stradale guidando con tasso alcolemico ben cinque volte superiore ai limiti consentiti. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo con il quale si era posto alla guida sequestrato. Sempre a Civita Castellana, i carabinieri hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un cittadino italiano 52enne della provincia di Roma, perché responsabile del furto di un timbro medico presso il pronto soccorso, successivamente utilizzato per contraffare ricette mediche ed acquistare medicinali. Inoltre i carabinieri di Faleria, in collaborazione con il personale del Norm della Compagnia di Civita Castellana, hanno denunciato un 49enne noto alle forze dell’ordine perché, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcune piante di marijuana e tutto il necessario per la coltivazione.

A Vetralla, infine, i militari hanno deferito un 48enne romano, poiché al controllo ha opposto resistenza nei confronti dei militari: trovato in suo possesso numerosi attrezzi da scasso e documenti risultati provento di furto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA