FIUMICINO - Pomeriggio di fuoco su via Portuense a Fiumicino, dove tre veicoli si sono scontrati e due di essi, un’ automobile ed un furgone hanno preso fuoco.

L’impatto è avvenuto all’altezza del cimitero. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme e la successiva messa in sicurezza. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.

Il tratto di strada interessato è temporaneamente chiuso al traffico. Si sono, infatti, registrate lunghe code sia in direzione Fiumicino, che in direzione Parco Leonardo.

Le effettive dinamiche dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Tra i primi ad intervenire è stato David Pani, un poliziotto fuori servizio che non ha esitato nemmeno un minuto e si è precipitato verso l’incendio.

David era era in sella alla sua moto, insieme al figlio di 4 anni, quando ha visto l’impatto, in cui sono state coinvolte una Fiat Punto, una Ford Kuga e un furgone: «Appena intervenuto – racconta l’agente di Polizia David Pani - ho messo in sicurezza tutti i componenti dei veicoli, chiamando poi i Vigili del fuoco, i soccorsi e i colleghi Forze dell’ordine.

Ma quando ho visto il fumo uscire dalla Fiat (dotata di un impianto a gas), mi sono precipitato a scardinare il cofano, talmente incastrato che era molto difficile da aprire.

L’auto ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate al furgone. Anche lì ho provato ad aprire il cofano del veicolo, ma c’è stato una forte esplosione e, con l’evolversi delle fiamme, sono stato costretto ad allontanarmi».

L’unica vettura ad aver subito pochi danni è stata la Ford Kuga “salvata” dall’incendio dall’agente:

«La terza auto coinvolta nell’impatto – spiega– aveva solo un piccolo danno al paraurti. Vedendo il propagarsi dell’incendio ha spostato l’auto a spinta per evitare venisse anch’essa distrutta dalle fiamme».

L’intervento dell’agente David è stato, quindi, provvidenziale: non si è registrato nessun ferito e l’incendio, domato dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, non si è propagato agli altri veicoli in sosta nelle immediate vicinanze.