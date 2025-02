FIUMICINO - Il Governo del Sindaco Mario Baccini, continua il suo impegno nel rinnovare e riqualificare la città con numerosi progetti che stanno finalmente prendendo forma grazie all'intervento deciso e al lavoro efficace dell’Amministrazione comunale. Tra le opere più attese c’è sicuramente il Polo Natatorio di Granaretto, una struttura richiesta a gran voce dai cittadini, sin dal 1992, anno in cui Fiumicino è diventata un comune indipendente. Oggi, finalmente, siamo nel vivo della fase di realizzazione anche se attivare tutte le operazioni necessarie non è stato semplice, come confermato dall’Assessore ai LLPP, Giovanna Onorati, poiché si è reso necessario combinare le progettazioni esecutive con l'appalto integrato e svolgere numerose attività propedeutiche prima di aprire il cantiere e procedere con i lavori. Proprio in questi giorni gli uffici dell'area LLPP hanno provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione delle opere di completamento, già previsto nel Programma Triennale delle OOPP approvato a dicembre 2024.

I prossimi step saranno la richiesta del mutuo alla cassa DDPP, l’avvio della gara d'appalto ed infine l'esecuzione dei lavori, con l'obiettivo di dare alla cittadinanza l'opera completa per gennaio 2026, come previsto dal bando di finanziamento PNRR. «Abbiamo impiegato un anno e sette mesi per portare a termine il progetto. È stato necessario un grande impegno da parte degli uffici, dei dirigenti e dell’amministrazione, ma eravamo determinati a offrire un risultato concreto alla città. - dichiara Onorati. - Sono stati rivisti, discussi e integrati diversi aspetti legati al progetto precedente e non pochi problemi tecnici e procedurali sono emersi durante le varie fasi. Nonostante le ripetute inaugurazioni delle prime pietre, celebrate negli anni scorsi, nulla era realmente pronto per poter dare il via ai lavori; molte procedure non erano ancora state completate e noi abbiamo dovuto lavorare intensamente per poter dare seguito a questa grande ed importante opera, solo uno dei tanti tasselli che stiamo rimettendo in ordine per poter ridisegnare questa città. - prosegue.- Se tutto fosse stato già predisposto, avremmo potuto iniziare in soli due mesi. Invece, la verità è che c’è stato un grande lavoro da parte dell'amministrazione e degli uffici preposti per ottenere un risultato di cui siamo molto orgogliosi e grazie al quale, siamo riusciti a dare voce a una parte del territorio che da troppo tempo aspettava di essere ascoltata. Faremo di Fiumicino una città bella, pulita, organizzata e funzionale, dove la qualità della vita di chi la abita sarà sempre al primo posto in ogni scelta dell'amministrazione Baccini. Realizzeremo la nostra visione di città, quella che i cittadini si aspettano da un territorio con un potenziale immenso, ricco di storia, cultura, paesaggi incantevoli e risorse economiche importanti in diversi settori».