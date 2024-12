SANTA MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei ha ricevuto ieri mattina gli agenti della Polizia locale presso l’aula consiliare di via Cicerone.

Insieme al primo cittadino, erano presenti l’assessore alla Polizia locale Andrea Amanati e la comandante Kety Marinangeli.

“Gli sforzi e l’impegno che ogni giorno il Comando di Polizia Locale mette in campo per assicurare la presenza capillare sul territorio e l’attenzione verso le esigenze della cittadinanza – dice il sindaco - è oramai sotto l’occhio di tutti. Da quando sono stati assunti i nuovi agenti e intraprese azioni pianificate e strutturate la città, sta cambiando passo e pian piano gli automobilisti stanno ponendo più attenzione al rispetto del codice della strada. Molte le sanzioni che sono state elevate e che ricordiamo saranno impiegate per la sicurezza stradale. E’ altresì importante che l’obiettivo dell’opera degli agenti non è solo di natura repressiva, ma deve essere anche di vigilanza e prevenzione, educare laddove il cittadino non sia rispettoso delle norme che regolano il vivere civile. Particolare attenzione sarà data al controllo del verde privato, per cui esiste già un’ordinanza sindacale che prevede il mantenimento e la pulizia delle parti confinanti con marciapiedi e aree di pubblico utilizzo. Dalla scorsa settimana gli agenti della Polizia Locale hanno iniziato questo tipo di attività, inviando ai proprietari trasgressori un preavviso di 72 ore , trascorso il quale si procederà con la sanzione se non si sarà intervenuti alle potature e alla sistemazione - ha spiegato il sindaco Tidei - sono convinto che l’impegno di tutti gli agenti per garantire alla città vivibilità e lo sforzo dei cittadini nel rispettare le regole consentiranno una vivibilità migliore nella nostra città e per questo ringrazio tutti”. All’incontro è intervenuto anche l’assessore Amanati, che si è complimentato con gli agenti presenti e ha voluto sottolineare di aver ricevuto feedback molto positivi dai cittadini sull’operato dei vigili. “La nostra città – dice Amanati - per anni ha subito la carenza di organico della Polizia Locale e si era disabituata alla sua presenza sul territorio. Oggi colpisce vedere posti di blocco e tanti agenti in servizio durante la giornata. Stiamo anche predisponendo con la Comandante un piano di servizio serale durante l’estate in concomitanza con le iniziative organizzate”. Soddisfatta e allo stesso tempo impegnata nell’organizzazione degli incarichi dei servizi, è la comandante Kety Marinangeli.

“La nostra è un’azione di prevenzione più ampia ed efficace su tutto il territorio – spèiega la Marinangeli – è la risposta concreta alla richiesta di maggior sicurezza dei cittadini. Da pochi giorni gli agenti sono dotati di palmari per le contravvenzioni, che consentiranno pagamenti più semplici e diretti con il servizio telematico PagoPa”.

