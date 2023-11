FIUMICINO - «La sicurezza del tratto di via Foce Micina è sicuramente una priorità. Per questo con l’assessora Giovanna Onorati e la collaborazione della comandante della polizia locale, Daniela Carola, si è deciso di predisporre del personale di ausilio per l’attraversamento pedonale in modo da tutelare i molti bambini e ragazzi che transitano da una parte all’altra della via per dirigersi nelle due scuole».

Ad annunciarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Roberto Feola, che spiega: «La decisione è stata presa anche dopo vari confronti con i residenti che da sempre espongono l’annosa problematica.

Una problematica che ho seguito e denunciato con i cittadini e le associazioni di quartiere senza mai poter arrivare ad una soluzione».

«Ad oggi, però, - prosegue Feola - la strada intrapresa con gli uffici tecnici è quella giusta e prossimamente ci saranno degli interventi che potranno garantire la tutela dei cittadini, fino ad arrivare ad un attraversamento pedonale rialzato che possa garantire sicurezza a tutti i pedon».

«Da presidente della commissione lavori pubblici ho portato la questione sui tavoli istituzionali per garantire tempi celeri e far comprendere la criticità dopo i molti incidenti e le tragedie sfiorate a tecnici e assessorato,- conclude il consigliere Roberto Feola - che subito hanno compreso la gravità discutendo le possibilità di intervento e le modalità con il quale intervenire».