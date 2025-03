MONTALTO – Per il terzo anno consecutivo l'istituto Comprensivo di Montalto di Castro ha proposto un evento dedicato alla legalità.

Al teatro Lea Padovani più di duecento studenti hanno avuto l' opportunità di confrontarsi con quattro protagonisti della legalità, intervenuti per offrire la testimonianza del loro impegno a favore del rispetto e della legge.

Sul palco diversi ed emozionanti i momenti dedicati alla legalità: due i magistrati intervenuti, il dottor Michele Adragna, sostituto procuratore presso il tribunale di Viterbo e la dottoressa Marina Mannu, sostituto procuratore presso il tribunale di Civitavecchia, entrambi impegnati a favore delle vittime vulnerabili.

Accanto a loro, due insigni rappresentanti delle forze dell' ordine : il Colonnello Giovanni Battista Mele, dell' Arma dei Carabinieri, responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso il tribunale di Perugia e il Colonnello Camillo Passalacqua, Comandante del Roan (Reparto Operativo Aero Navale) della Guardia di Finanza di Civitavecchia, attivo in numerose operazioni internazionali contro i traffici illeciti in mare (immigrazione clandestina e traffico di stupefacenti).

Gli interventi dei quattro ospiti sono stati intervallati dagli alunni dell' IC di Montalto di Castro che, sapientemente guidati dai loro docenti, hanno dato prova di grande interesse e partecipazione, suscitando emozione in una platea gremita e attenta.

A chiusura dell' evento la sindaca Emanuela Socciarelli ha rivolto un messaggio accorato a tutti i ragazzi presenti in sala per dire no alla droga ed essere vicini alle persone, rispettandole, sempre.

A seguire è intervenuto don Antonio Coluccia che del contrasto alla droga ha fatto la sua ragione di vita e che per questo è costretto ad essere scortato.

«Un evento ricco, profondo e commovente», il commento della dirigente scolastica, Marianna De Carli, che ha ringraziato quanti lo hanno reso possibile. «Un evento che speriamo lasci un segno nell' animo degli alunni – ha commentato la dirigente scolastica – invitandoli a riflettere sull' importanza dei principi fondamentali dello Stato di diritto, quali la libertà, l' uguaglianza, la democrazia».

