SANTA MARINELLA – Si stanno registrando dei ritardi per la partenza dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il castello di Santa Severa al porto di Civitavecchia. A verificare le possibilità di ottenere i fondi per quest’opera si sono incontrati ieri i rappresentanti dei Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella con la Regione Lazio, per risolvere le problematiche legate al progetto della pista lunga 25 chilometri con punti di sosta nell’area archeologica di Castrum Novum. Il progetto esecutivo è stato approvato da tempo, mentre i lavori, finanziati quasi interamente con i fondi del Pnrr per un importo totale di circa 4 milioni di euro, dovevano partire già da qualche tempo. Visto il ritardo, l’amministrazione regionale ha deciso di concedere una proroga per l’avvio del cantiere. “La scadenza per la consegna dei lavori era prevista per il 18 dicembre – fanno sapere dalla Regione Lazio - il Comune di Civitavecchia, che è il capofila, il 13 dicembre ha richiesto una proroga di 102 giorni per l’espletamento della gara per l’affidamento delle opere, il cui bando è stato pubblicato il 5 novembre scorso. Autorizziamo dunque il Comune al differimento del termine di inizio dei lavori fino al 30 marzo”. Il cronoprogramma prevede una durata del cantiere pari a 540 giorni, quindi, sulla base di una consegna lavori attesa per il 30 marzo, la fine dei lavori è prevista per il 21 settembre 2026.

