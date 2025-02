LADISPOLI – Tra le tante voragini apparse dopo il maltempo di questi giorni una in particolare ha suscitate le ire degli automobilisti. In via Primo Mantovani, di fronte alla palude di Torre Flavia, una mega buca ha provocato disagi e danni con annesse polemiche dei residenti. «Sono finita anche io in questa enorme buca su via Mantovani – è il racconto di Rossella -, andando verso Ladispoli, prima di via della Palude. C’erano diverse macchine nelle stesse condizioni con le ruote squarciate. Ho dovuto chiamare il carro attrezzi. Ho chiesto l’intervento dei vigili urbani ma dopo le 20 non erano in servizio. All’indomani ho segnalato il pericolo alla Polizia locale». Una polemica tira l’altra sui gruppi social di Ladispoli. «Passando da lì ho notato una macchina nera con le ruote danneggiate», è la testimonianza di Claudio. «Io purtroppo l’ho presa in pieno di notte, non ho bucato ma piegato il cerchio», confida Stefano. «Non solo via Roma e via Primo Mantovani, ma tutto il quartiere è abbandonato solo che le istituzioni non prendono provvedimenti», si lamenta un’altra residente.

Intanto palazzo Falcone annuncia una prima programmazione dei lavori in alcuni quartieri di Ladispoli. «I primi due interventi di riqualificazione – precisa Marco Pierini, assessore alle Opere pubbliche – li prevediamo in piazza Odescalchi a poca distanza dal lungomare Marco Polo, poi ruspe e operai entreranno in azione su tutta via del Porto e via Torre Perla. Nel calendario c’è anche una parte di via Ruspoli. A maggio invece procederemo con il cantiere più importante e nei prossimi giorni saremo in grado di elencare tutte le vie interessate».

©RIPRODUZIONE RISERVATA