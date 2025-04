S. MARINELLA – Oggi pomeriggio alle 17.30, presso la biblioteca comunale, è in programma un evento imperdibile, la presentazione del libro Storia senza Eroi, scritto da Piero Marrazzo. L’opera, nel raccontare la vita del giornalista ed ex governatore della Regione Lazio, si addentra in un profondo viaggio personale, alla ricerca delle origini familiari, per capire realmente chi sia. Nel testo, Marrazzo, intreccia la sua sfera intima con il mondo della politica, rivelando come potere e responsabilità possano intersecarsi in modi inaspettati. “È un racconto intenso, – commenta Paola Fratarcangeli delegata alle pari opportunità - che sfida le convenzioni, mettendo in evidenza come le parole abbiano un peso enorme, capace di tracciare percorsi di vita o di condurre verso abissi inimmaginabili. Il tutto in un'epoca in cui l'odio e la violenza verbale sembrano dilagare, soprattutto sui social media, il messaggio di Marrazzo è chiaro, riflettere prima di parlare è fondamentale. Le parole possono ferire più di una lama, e usarle con consapevolezza è un dovere. Invito dunque la cittadinanza a partecipare all’evento”. All'incontro, parteciperanno figure di spicco del territorio, come il sindaco Pietro Tidei e le consigliere regionali Michela Califano e Marietta Tidei. La moderazione sarà curata dalla consigliera alle pari opportunità Paola Fratarcangeli, che guiderà il dibattito e stimolerà la riflessione su temi così attuali e necessari. La presentazione di questo volume fa parte del programma primaverile della biblioteca approvato dalla giunta municipale e rappresenta una opportunità unica per avvicinarsi a una narrazione che cerca di svelare la complessità dell’uomo pubblico e privato”.