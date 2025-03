ALLUMIERE - Pieno di emozioni all’incontro “Il Jazz è Donna” promosso dall’associazione “Tolfa Jazz in collaborazione con la Susan G. Komen Italia e dedicato alle “Donne in rosa”. L’appuntamento si è svolto qualche giorno fa ed è stato contrassegnato da una bellissima passeggiata e corredata da attività sensoriali gratuite dedicate alle donne in rosa, con la psicoterapeuta Barbara Loffari. Escursione con esercizi di Forest Therapy, connessione sensoriale alla natura, meditazione tra gli alberi e arteterapia: queste le eccezionali e coinvolgenti attività che si sono susseguite. Questo incontro è stato dedicato all’elemento “acqua”, che vince cambiando forma, adattandosi alle circostanze, aggirando gli ostacoli che incontra: è proprio in questo continuo processo di trasformazione che risiede la sua vera forza. Il programma è realizzato grazie al contributo offerto da Susan G. Komen Italia.

"Grazie a tutte le donne belle e forti che ho avuto l’onore e il piacere di incontrare ed accompagnare domenica in un percorso di promozione della salute in natura con foresttherapy e yoga delle stagioni. - spiega Barbara Loffari - terra e l’acqua in noi, i chakra. Vi ringrazio per le parole, gli sguardi, i respiri, i cerchi di condivisione in cui ci siamo strette come in un grande abbraccio. Vi saluto con un grande cuore rosa. Vi do appuntamento ai prossimi mesi con percorsi di benessere forestyoga, forest therapy e crescita personale in natura. Grazie a Tolfa Jazz e alla Susan G. Komen Italia per aiutarci a prenderci cura di noi. Grazie alla maestra e amica Sonia Sarita Catalini De Vizio per sostenermi con affetto nel ripercorrere passi antichi e scoprirne di nuovi. Grazie Cielo. Buon equinozio di primavera a tutte. Viva noi”. La psicoterapeuta Barbara Loffari ha poi dedicato una poesia al gruppo che ha partecipato all’esperienza: “lo sono pace quando, passo dopo passo, cammino lungo il sentiero e trovo serenita’ toccando il cielo con lo sguardo e la terra sotto i miei piedi ed è come se mi sentissi roccia: forte, stabile, percepisco la resistenza e la permanenza quando, nonostante tutto, oggi sento la vita che scorre in me, come acqua, tra torrenti e cascate, dolce e impetuosa. Io Sono, io Sento e quando fuori piove mi dico daje non sono sola, sono viva possiamo fiorire insieme. Grazie”.

