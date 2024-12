CIVITAVECCHIA – Arriva da un cittadino la segnalazione per la pericolosità del Ponte delle Quattro Porte. Oltre alla pavimentazione che, in alcuni tratti, è sconnessa, da alcuni anni è caduta una parte di recinzione «venendosi a creare – ha spiegato – una situazione pericolosa. È anche necessario notare la sporcizia sotto il ponte nel luogo in cui è caduta la recinzione». Da qui la richiesta di intervento per ripulire il tutto e ripristinare la recinzione.