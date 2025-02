S. MARINELLA - I consiglieri comunali di centrodestra criticano il sindaco Pietro Tidei sulle infiltrazioni d’acqua nelle scuole e chiedono la convocazione del consiglio comunale aperto. «Se c'è una cosa che sicuramente è stata spazzata via dalle piogge della settimana scorsa è certamente la patina di propaganda del sindaco Pietro Tidei che afferma di effettuare opere nella nostra città, in particolare le scuole, dove i finanziamenti, come lui stesso ha rivendicato oggi, ammontano a circa 5 milioni di euro».

«Quindi - sottolineano i consiglieri d’opposizione - non si sa bene come, e perché siano "recentemente" apparsi i problemi da noi rilevati, in particolare le infiltrazioni d'acqua dal soffitto delle scuole Vignacce e Pirgus nei locali adibiti a mense scolastiche. Problemi che sono stati segnalati più volte nel corso dei mesi, e anzi degli anni scorsi, dalla dirigente scolastica agli uffici comunali preposti. Eppure, per Tidei, il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi da due esponenti dell'opposizione, in virtù dei poteri ispettivi propri del ruolo di consiglieri comunali, sarebbe niente di meno che un'intrusione e i problemi gravi rilevati, e che portano i bambini a mangiare in spazi fatiscenti, tra muffe e pezzi di intonaco sarebbero "normali" e in ogni caso non sarebbero certo colpa del sindaco ma conseguenza di un "bidello" che non sale sui tetti, mansione non prevista dal contratto, a pulire una caditoia».

«Eravamo abituati a un Tidei che in più occasioni ha mostrato mancanza di rispetto per le donne, le consigliere di opposizione in particolare, e gli stranieri, ma nel suo vasto repertorio di eccessi, lo sdegno per i bidelli e gli operai in effetti mancava - aggiungono dal centrodestra - Così come mancava lo scaricabarile di responsabilità politiche nei confronti di lavoratori con uno stipendio poco più di mille euro al mese. Ma del resto stiamo parlando dello stesso primo cittadino che ha pubblicamente definito i genitori che hanno ritenuto di dover sporgere denuncia perché legittimamente preoccupati della salute dei propri bambini come "cialtroni". Un ulteriore insulto ai cittadini e a chi è genitore».

«Come se questo non bastasse, - dicono - per difendere il suo operato, così come lo stesso presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, che ha incolpato l'opposizione di strumentalizzare politicamente la vicenda, mentono alla cittadinanza su questioni inerenti la salute dei bambini che mangiano nelle mense delle scuole di Santa Marinella. Sia Tidei che Minghella infatti, hanno sostenuto che le infiltrazioni che si vedono nei muri e nei soffitti delle scuole sono conseguenze delle piogge della scorsa settimana. Una narrazione che viene spazzata via dalle date delle segnalazioni, inviate dalla dirigente scolastica Velia Ceccarelli agli uffici comunali già a partire da maggio 2023. Nello specifico, le segnalazioni riguardanti il plesso Vignacce, segnalavano una grande infiltrazione nel contro soffitto all'ingresso della scuola, attiguo ai locali della mensa.

È evidente che un sindaco, e ancora più un presidente di consiglio comunale, che dovrebbe essere una figura di garanzia, consapevolmente o meno, mentono alla cittadinanza su argomenti così delicati pur di scaricarsi le responsabilità oggettive, non possono rimanere al loro posto e devono trarre le proprie conclusioni. Richiederemo un consiglio comunale straordinario aperto riguardante gli istituti scolastici della nostra città, che questa volta, con buona pace della maggioranza che cerca sempre di nascondere la polvere sotto il tappeto, non solo dovrà essere in seduta pubblica ma anche aperto alla cittadinanza che ha il sacrosanto diritto di intervenire a tutela dei propri figli». ©RIPRODUZIONE RISERVATA