CERVETERI - Tre giorni pieni di appuntamenti in occasione della Giornata internazionale della donna. Si parte questo pomeriggio alle 18.30 con il concerto per pianoforte con Veronika Knyazeva e Paolo Giannini. Sarà dunque già possibile ammirare le opere realizzate da tantissimi artisti, alcuni di essi già apprezzati e molto conosciuti nel territorio. Domani alle 18 si proseguirà con la presentazione dell'annuale "Calendario della Donna" realizzato da Carlo Grechi. A lui, seguiranno le letture di Dario Quarino, Giacomo Rinaldi, Marco Valeri e Altiero Staffa, magistralmente accompagnato al pianoforte dalle composizioni del Maestro Celeste Conte. Alle iniziative organizzate dal Comune si affiancheranno quelle del parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Musei e parchi statali gratuiti, domani, per le donne. A Cerveteri, in particolar modo, viene organizzata una visita alla mostra "Miti eroici per buccheri di prestigio - L'Olpe di Bruxelles" e alle Tombe principesche di Campo della Fiera. L'appuntamento è alle 11 presso le biglietterie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA