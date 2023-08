FIUMICINO - La Cisl Fp Roma Capitale e Rieti è pronta ad inviare un esposto alle competenti autorità (Prefettura di Roma, Asl, Ispettorato del Lavoro, Funzione pubblica) e ad iniziare uno stato di mobilitazione del personale della Polizia Locale di Fiumicino, a seguito delle gravi e ripetute carenze in termini di sicurezza e di pagamento del salario accessorio che da troppo tempo si verificano. Situazioni che non sono migliorate neanche con il cambio dell’Amministrazione comunale.

«Fin dal dicembre 2022 – affermano il responsabile provinciale per le Polizie Locali, Antonio D’Agostino, e il dirigente sindacale, Raffaele Paciocca – abbiamo informato, con diverse note, l’Amministrazione comunale (quella precedente e quella attuale) che presso il Comando di Polizia Locale ci sono gravissime carenze in termini di sicurezza, come la mancanza della sbarra di accesso al parco auto, di fatto aperto a chiunque, vandali inclusi; l’assenza di illuminazione allo stesso parcheggio, che permetterebbe, a qualsiasi malintenzionato, di danneggiare i mezzi o magari aggredire il personale nelle ore serali; stessa situazione al garage; il video citofono di accesso alla sede della Polizia Locale non funzionante, che non permette quindi di filtrare eventuali accessi non autorizzati; una delle porte anti incendio rotta, con le indicazioni del piano di evacuazione mancanti in due piani del comando; un sistema radio obsoleto che non ha copertura in diversi punti del territorio; l’assenza di un veicolo adibito al trasporto di fermati o arrestati e, per finire, con una situazione relativa alle visite mediche che non vengono più effettuate da diverso tempo».

«A tutte queste gravissime carenze sulla sicurezza, più volte messe nero su bianco e registrate a verbale nelle sedute di delegazione trattante, non ci è stata mai fornita alcuna risposta, se non una lettera della precedente Segretaria comunale che sollecitava gli uffici competenti a fornire un riscontro, cosa peraltro mai avvenuta. Riteniamo impossibile – continuano D’Agostino e Paciocca – che il comando di Polizia Locale della terza città più grande della provincia di Roma e della quarta del Lazio possa essere ridotto ad uno stato simile, dove mancano le più elementari misure per la tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, e riteniamo ancor più grave che tanto la passata Amministrazione comunale quanto quella attuale non abbiano dato riscontro alle nostre segnalazioni. Nel frattempo, in questo periodo ci sono stati diversi episodi di aggressioni (fisiche e verbali) e di minacce nei confronti di ufficiali ed agenti, e speriamo che si intervenga prima che si verifichi qualche fatto ancor più grave».

«Oltre ai problemi sulla sicurezza – concludono i dirigenti sindacali della Cisl – ufficiali ed agenti del Comando attendono ancora i pagamenti di diversi istituti contrattuali, per prestazioni lavorative svolte nel 2022 ed ancora mai retribuite, come gli straordinari del periodo natalizio e l’indennità di servizio esterno dell’anno 2022. Ricordiamo che con l’incremento dei beni energetici e dei mutui il ritardo è ancora più inaccettabile».