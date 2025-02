S. MARINELLA – Il circolo cittadino del Partito Democratico ha organizzato per oggi alle 10 una tavola rotonda, per organizzare dei gruppi di lavoro con il compito di analizzare alcuni temi importanti della città, da portare poi all’amministrazione comunale affinché provveda a risolvere tali problemi.

“Se vuoi impegnarti per la nostra città e partecipare al progetto "Tavoli di lavoro" per Santa Marinella e Santa Severa – dice la segretaria Lucia Gaglione – ti invitiamo a partecipare. Vogliamo creare dei gruppi di lavoro per trattare alcune tematiche come le spiagge, le colline, l’Ex fungo e il piano del Centro, l’archeologia e tutte le questioni inerenti S. Severa. Vi aspettiamo per confrontarci e ascoltare le proposte. Puoi ritirare il modulo per partecipare ai tavoli di lavoro direttamente nella nostra sede di via Aurelia dietro la ex pizzeria Gino. Proponiamo inoltre, su prenotazione, ripetizioni scolastiche e consulenza di mediazione civile gratuite”. Ma il Pd sta discutendo anche altre tematiche a carattere nazionale come il decreto sicurezza 1236, che è in discussione al Senato.

“Quali siano i tempi per l’approvazione ancora non si sa – continua la segretaria - intanto proseguono le prese di posizione».