TARQUINIA – «Bene la decisione dei sindaci presenti al tavolo dell’Osservatorio Ambientale, acceleriamo l’analisi dei 28 progetti per una reale transizione energetica». Lo sottolinea il circolo Pd “Domenico Emanuelli” di Tarquinia che esprime «pieno appoggio al sindaco Francesco Sposetti che, invece di stare sotto l’ombrellone, come dichiarato dal consigliere d’opposizione Renato Bacciardi, partecipa continuamente ad incontri istituzionali».

«Sconcertante – commenta la segretaria del Pd Anna Maria Vinci – vedere quanto al consigliere interessi oggi il carbone, ma di lotte a salvaguardia di questa terra poi, detto paladino, le abbia fatte veramente poche. Non vorremmo mai rispondere a certi strumentali attacchi, ma non ci siamo potuti esimere dal farlo».

Il Pd di Tarquinia ritiene che sia venuto il momento di «dismettere il funzionamento della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord» di Civitavecchia, «come di fatto è, ed iniziare la transizione energetica ecologica».

«Mai più vogliamo centrali inquinanti su questo territorio che fin dagli anni 50 ha fornito energia elettrica a mezza Italia, e non a suo beneficio – dice la segretaria del Partito democratico – Il ministro Adolfo Urso durante il “Question Time” alla Camera ha ribadito la cessazione definitiva dell’uso del carbone entro il 31 dicembre 2025. Il mantenimento dell’impianto, sebbene non funzionante, “in riserva fredda”, ci preoccupa, ma vigileremo affinché si dia celermente avvio ad un’alternativa verde e Torrevaldaliga Nord non torni a regime».

